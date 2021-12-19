Попова перечислила условия закрытия границ России

У российского оперштаба по борьбе с коронавирусом широкие полномочия по закрытию госграниц. Самые разные причины могут стать к тому основанием, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так, в 2020 году границы закрыли из-за высокого риска для здоровья граждан.

"Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска. Здесь причины могут быть самые разные, но вот пример 2020 года — когда есть риск для здоровья населения РФ, это неизбежно", — пояснила министр в эфире телеканала "Россия-1".