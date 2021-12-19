Попова перечислила условия закрытия границ России
По её мнению, при опасности заражения ковидом большого числа граждан такая мера неизбежна.
Анна Попова © ТАСС / Михаил Джапаридзе
У российского оперштаба по борьбе с коронавирусом широкие полномочия по закрытию госграниц. Самые разные причины могут стать к тому основанием, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Так, в 2020 году границы закрыли из-за высокого риска для здоровья граждан.
"Здесь, конечно, в первую очередь — условия эпидемиологического риска. Здесь причины могут быть самые разные, но вот пример 2020 года — когда есть риск для здоровья населения РФ, это неизбежно", — пояснила министр в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее Анна Попова посоветовала любителям отмечать Новый год за рубежом воздержаться на этот раз от дальних поездок, потому как есть вероятность надолго остаться в чужой стране из-за непредвиденного развития событий с новым штаммом "омикрон".
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