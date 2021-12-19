НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США назвали возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Игры пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля. Всего на них будет разыграно 109 комплектов наград.

19 декабря, 10:48

Фото © ФХР

Американский телеканал ESPN представил возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине с учётом игроков, которые выступают в NHL.

Возможный состав сборной России по хоккею по версии ESPN:

  • Вратари: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин.
  • Первое звено: Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров; Иван Проворов — Никита Зайцев.
  • Второе звено: Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Владимир Тарасенко; Михаил Сергачёв — Артём Зуб.
  • Третье звено: Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Андрей Свечников; Дмитрий Орлов — Владислав Гавриков.
  • Четвёртое звено: Павел Бучневич — Михаил Григоренко — Валерий Ничушкин.
"За ошибки приходится платить": Почему дисквалификация Кузнецова может стать серьёзной проблемой для сборной России на Олимпиаде

"За ошибки приходится платить": Почему дисквалификация Кузнецова может стать серьёзной проблемой для сборной России на Олимпиаде

Добавим, что NHL до 10 января примет окончательное решение, поедут ли представители лиги на Игры в Пекине. Повлиять на это может ситуация с коронавирусом. Отметим, что сейчас в ковид-протоколе NHL находится более 100 человек.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1