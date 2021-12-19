В США назвали возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Американский телеканал ESPN представил возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине с учётом игроков, которые выступают в NHL.

Добавим, что NHL до 10 января примет окончательное решение, поедут ли представители лиги на Игры в Пекине. Повлиять на это может ситуация с коронавирусом. Отметим, что сейчас в ковид-протоколе NHL находится более 100 человек.