В США назвали возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине
Пекин примет Игры с 4 по 20 февраля, всего спортсмены разыграют 109 комплектов наград.
Американский телеканал ESPN представил возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине с учётом игроков, которые выступают в NHL.
Возможный состав сборной России по хоккею по версии ESPN:
- Вратари: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин.
- Первое звено: Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров; Иван Проворов — Никита Зайцев.
- Второе звено: Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Владимир Тарасенко; Михаил Сергачёв — Артём Зуб.
- Третье звено: Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Андрей Свечников; Дмитрий Орлов — Владислав Гавриков.
- Четвёртое звено: Павел Бучневич — Михаил Григоренко — Валерий Ничушкин.
Добавим, что NHL до 10 января примет окончательное решение, поедут ли представители лиги на Игры в Пекине. Повлиять на это может ситуация с коронавирусом. Отметим, что сейчас в ковид-протоколе NHL находится более 100 человек.
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