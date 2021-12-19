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Регион
Опубликовано 19 декабря 2021, 10:48
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В США назвали возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине

Пекин примет Игры с 4 по 20 февраля, всего спортсмены разыграют 109 комплектов наград.

Американский телеканал ESPN представил возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине с учётом игроков, которые выступают в NHL.

Возможный состав сборной России по хоккею по версии ESPN:

  • Вратари: Андрей Василевский, Сергей Бобровский, Игорь Шестёркин.
  • Первое звено: Александр Овечкин — Евгений Малкин — Никита Кучеров; Иван Проворов — Никита Зайцев.
  • Второе звено: Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Владимир Тарасенко; Михаил Сергачёв — Артём Зуб.
  • Третье звено: Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Андрей Свечников; Дмитрий Орлов — Владислав Гавриков.
  • Четвёртое звено: Павел Бучневич — Михаил Григоренко — Валерий Ничушкин.
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Добавим, что NHL до 10 января примет окончательное решение, поедут ли представители лиги на Игры в Пекине. Повлиять на это может ситуация с коронавирусом. Отметим, что сейчас в ковид-протоколе NHL находится более 100 человек.

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Фото © ФХР

Шамиль Гаджиев
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