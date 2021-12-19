"Зенит" предложит новый контракт защитнику Ракицкому
Действующее соглашение игрока с клубом заканчивается летом следующего года.
Фото © ФК "Зенит"
Питерский "Зенит" предложит новый контракт защитнику команды Ярославу Ракицкому. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
По данным издания, новое соглашение футболист получит в январе. При этом его действующий контракт с командой из Северной столицы заканчивается летом 2022 года. В случае отказа от продления он станет свободным агентом.
Добавим, что бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешёл в "Зенит" в январе 2019 года. За это время он провёл в составе сине-бело-голубых 107 матчей и забил семь голов.
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