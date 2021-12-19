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"Зенит" предложит новый контракт защитнику Ракицкому

Действующее соглашение игрока с клубом заканчивается летом следующего года.

19 декабря, 10:11

Фото © ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" предложит новый контракт защитнику команды Ярославу Ракицкому. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, новое соглашение футболист получит в январе. При этом его действующий контракт с командой из Северной столицы заканчивается летом 2022 года. В случае отказа от продления он станет свободным агентом.

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Добавим, что бывший защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий перешёл в "Зенит" в январе 2019 года. За это время он провёл в составе сине-бело-голубых 107 матчей и забил семь голов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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