Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года. 19 декабря синоптики зафиксировали показатель 725,6 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщают "Метеоновости".

"В пять часов утра на главной метеостанции Москвы — ВДНХ — было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря: 973,8 гПа (730,6 мм рт. ст.). Таким образом, был обновлён рекорд 1996 года со значением 974,1 гПа (730,6 мм рт. ст.)", — говорится в сообщении.

Однако показатели продолжили падать, и в 10:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ атмосферное давление составило 725,6 миллиметра ртутного столба.