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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года

В 10 часов утра на метеостанции ВДНХ зафиксировали 725,6 миллиметра ртутного столба.

19 декабря, 10:53
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года. 19 декабря синоптики зафиксировали показатель 725,6 миллиметра ртутного столба. Об этом сообщают "Метеоновости".

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"В пять часов утра на главной метеостанции Москвы  ВДНХ  было зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление для 19 декабря: 973,8 гПа (730,6 мм рт. ст.). Таким образом, был обновлён рекорд 1996 года со значением 974,1 гПа (730,6 мм рт. ст.)", — говорится в сообщении.

Однако показатели продолжили падать, и в 10:00 по московскому времени на метеостанции ВДНХ атмосферное давление составило 725,6 миллиметра ртутного столба.

Ранее о резком скачке атмосферного давления москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В воскресенье и понедельник он спрогнозировал низкое атмосферное давление, однако в среду, по его словам, оно резко повысится.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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