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Министр труда заявил об удвоении ковидных выплат медикам за работу в новогодние праздники

В Минфине информацию подтвердили и сообщили о готовности выделить дополнительные деньги.

19 декабря, 10:43

Фото © Pixabay

Медицинские работники, которые будут трудиться в новогодние выходные в ковидных госпиталях, получат выплаты по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-1".

"Расчёт выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", — сказал министр и уточнил, что средства уже пообещал выделить Минфин.

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Ранее Лайф рассказал, какие выплаты россияне получат перед Новым годом: кому перечислят повышенные пенсии и разовые пособия, а также назвал их сроки.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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