Министр труда заявил об удвоении ковидных выплат медикам за работу в новогодние праздники
В Минфине информацию подтвердили и сообщили о готовности выделить дополнительные деньги.
Фото © Pixabay
Медицинские работники, которые будут трудиться в новогодние выходные в ковидных госпиталях, получат выплаты по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-1".
"Расчёт выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", — сказал министр и уточнил, что средства уже пообещал выделить Минфин.
Ранее Лайф рассказал, какие выплаты россияне получат перед Новым годом: кому перечислят повышенные пенсии и разовые пособия, а также назвал их сроки.
Комментариев: 0