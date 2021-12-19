Министр труда заявил об удвоении ковидных выплат медикам за работу в новогодние праздники

Медицинские работники, которые будут трудиться в новогодние выходные в ковидных госпиталях, получат выплаты по двойному тарифу. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в эфире телеканала "Россия-1".

"Расчёт выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", — сказал министр и уточнил, что средства уже пообещал выделить Минфин.