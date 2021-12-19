Какие выплаты россияне получат перед Новым годом: Кому перечислят повышенные пенсии и разовые пособия До Нового года пенсионеры, льготники и работающие люди смогут получить повышенные выплаты. Когда переведут деньги, кто и какие суммы получит? 19 декабря, 10:13 Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Накануне десятидневных праздников часть пенсионеров и работников смогут получить двойные выплаты. Речь идёт о пенсиях, перечисление которых приходится на праздничные дни. То же самое касается и зарплаты, если её обычно выдают с 1-го по 10-е число каждого месяца. К тому же перед Новым годом выплачиваются ещё и премии.

В этом году в канун первого января пенсионеры и семьи с детьми смогут получить сразу несколько видов подарков, бонусов и доплат. Часть из них уникальны. Раньше их не было. Впрочем, такие меры поддержки носят в основном региональный характер.

Как отметила ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко, для всех пенсионеров действующим федеральным законодательством не предусмотрена дополнительная выплата к Новому году. При этом целый ряд денежных поощрений существует на региональном и отраслевом уровне.

Местные власти уже заявили о мерах поддержки и пожилым людям, и семьям с детьми. Например, в Курганской области все семьи с детьми-инвалидами от рождения до 17 лет включительно получат единоразовую выплату до конца года. Её размер — 10 000 рублей.

Механизм начисления таких выплат уже отработан. Семьям не нужно ни собирать документы, ни писать заявления. Все деньги будут выплачиваться учреждениями соцзащиты через Почту России или кредитные организации.

Кроме того, во многих регионах малоимущие пенсионеры могут получать адресную помощь от местных отделений соцзащиты.

— Есть и такая практика: отдельные категории пенсионеров получают денежные подарки к Новому году с прежнего места работы. В частности, по "Отраслевому соглашению по горно-металлургическому комплексу Российской Федерации на 2020–2022 годы" адресную помощь получат работники и члены их семей, ветераны труда, неработающие пенсионеры. В том числе и деньгами, — рассказала Татьяна Трофименко.

В конце декабря получат выплаты и те пожилые люди, которые отмечают в эти дни особые даты. Например, дни рождения или юбилеи совместной жизни. Доплаты пожилым супругам могут составлять порядка 10 тыс. рублей. Суммы начислений значительно различаются в зависимости от региона, где проживает пожилая пара.

— Подарки могут выдавать и в связи с особой обстановкой в регионе. Например, в Москве пожилым людям положена денежная выплата. Получить её могут люди, застрахованные в столице по обязательному медицинскому страхованию, достигшие 65 лет и сделавшие прививку двухкомпонентной вакциной от коронавируса в полном объёме. Причём в период с 12 октября до 31 декабря 2021 года включительно, — пояснила Татьяна Трофименко.

Тут стоит отметить, что пенсионеры могут выбрать — получить им подарочный набор или денежную компенсацию в размере 10 000 рублей.

Как рассказала юрист Оксана Красовская, аналогичные меры поддержки есть и в других регионах. К примеру, в Курской области. Там предусмотрена единовременная выплата постоянно проживающим в регионе пенсионерам старше 65 лет. Возраст определяется на дату прохождения вакцинации. Изначально выплата была положена людям, сделавшим прививку первым компонентом в медорганизациях региона с 1 сентября 2020 года по 30 ноября 2021 года. Пенсионерам выплачивалось по 3000 рублей.

— Затем власти Курской области продлили выплату до 31 декабря 2021 года. Аналогичная мера поддержки предусмотрена в Республике Хакасия. Она распространяется на местных жителей старше 60 лет на дату постановки вакцины от коронавируса — с 11 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года. Сумма единовременной выплаты там составляет 500 рублей, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева