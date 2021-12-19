Полиция на Урале начала проверку из-за видео, где учительница даёт пощёчину шестикласснику

Полиция проводит проверку после публикации в Сети ролика, на котором учительница одной из школ города Берёзовского в Свердловской области бьёт по лицу шестиклассника и рвёт его тетрадь. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

"Инцидент, который показан в видеоролике, зарегистрирован в полиции Берёзовского", — сказал он.

По словам Горелых, в настоящее время полицейские опрашивают участников конфликта. Также проверочные мероприятия было поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних. В пресс-службе добавили, что ребёнок, которому педагог дала пощёчину, воспитывается в неблагополучной семье, поэтому есть вероятность, что его законные представители в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности.