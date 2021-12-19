Полиция на Урале начала проверку из-за видео, где учительница даёт пощёчину шестикласснику
Как сообщили в ведомстве, подросток, которого ударила педагог, воспитывается в неблагополучной семье.
Полиция проводит проверку после публикации в Сети ролика, на котором учительница одной из школ города Берёзовского в Свердловской области бьёт по лицу шестиклассника и рвёт его тетрадь. Об этом рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.
По словам Горелых, в настоящее время полицейские опрашивают участников конфликта. Также проверочные мероприятия было поручено провести инспекторам по делам несовершеннолетних. В пресс-службе добавили, что ребёнок, которому педагог дала пощёчину, воспитывается в неблагополучной семье, поэтому есть вероятность, что его законные представители в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности.
Напомним, видеозапись, на которой педагог даёт пощёчину школьнику, появилась в соцсетях накануне. На кадрах женщина рвёт тетрадь мальчика, после чего бьёт его по лицу. В администрации школы сообщили, что уже в курсе инцидента.
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