Учительница уральской школы дала пощёчину ученику и порвала его тетрадь

Учительница дала пощёчину школьнику во время урока. © VK / "Берёзовский. Новости золотого города"

В городе Берёзовском Свердловской области учительница одной из школ дала пощёчину ученику и порвала его тетрадь во время урока. Видео инцидента появилось в местном паблике.

По словам детей, причиной конфликта стало то, что парень сидел в телефоне, пока его одноклассники сдавали тетради. В результате педагог забрала тетрадь сама, после чего ученик обратился к ней на "ты", потребовав её вернуть.

"Мне на тебя вообще пофиг, понимаешь? На тебя и на твою тетрадь, — сказала учительница и порвала её на части. — А теперь подай на меня в суд".

После этих слов педагог ударила мальчика по лицу и потребовала сесть на место, а класс замер в тишине. В администрации школы сообщили, что уже в курсе инцидента и сейчас разбираются. Однако о каких-либо мерах, принятых в отношении участников конфликта, пока не сообщалось.