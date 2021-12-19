Володин заявил, что закон об отмене техосмотра примут до конца года

Согласно документу, водителей личных авто не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

В среду, 22 декабря, Государственная дума рассмотрит законопроект об отмене техосмотра для личного транспорта в третьем чтении. Нормы начнут работать уже в 2022 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Все положительные заключения по законопроекту получены. Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев", — написал Володин в своём телеграм-канале.

Он также напомнил, что согласно новому закону техосмотр останется обязательным только для такси, автобусов и грузовиков, которые используются для коммерческих целей. Водителей личных авто за отсутствие диагностической карты штрафовать не будут.