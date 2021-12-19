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Опубликовано 19 декабря 2021, 10:25

Володин заявил, что закон об отмене техосмотра примут до конца года

© Pixabay

© Pixabay

Согласно документу, водителей личных авто не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты.

В среду, 22 декабря, Государственная дума рассмотрит законопроект об отмене техосмотра для личного транспорта в третьем чтении. Нормы начнут работать уже в 2022 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Все положительные заключения по законопроекту получены. Нам важно принять закон об отмене обязательного техосмотра уже до конца этого года, чтобы в 2022 году новые нормы могли работать. Это решение коснётся около 50 миллионов транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев", — написал Володин в своём телеграм-канале.

Он также напомнил, что согласно новому закону техосмотр останется обязательным только для такси, автобусов и грузовиков, которые используются для коммерческих целей. Водителей личных авто за отсутствие диагностической карты штрафовать не будут.

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Ранее стало известно, что в кабмин направят законопроект о штрафах за агрессивное вождение. Документ устанавливает размер денежного наказания и условия, позволяющие доказать факт правонарушения.

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Александра Васильева
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