Из-за сильного снегопада сугробы в Москве достигли высоты 27 см

Высота снежного покрова в некоторых районах Москвы увеличилась до 27 сантиметров из-за мощного снегопада. Это максимальный показатель, который зафиксирован в Тушине, сообщают "Метеоновости".

Как уточняется, за прошедшую ночь сугробы в районе МГУ выросли на 5 миллиметров, до 24 сантиметров. На ВДНХ же за 12 часов выпало 5 миллиметров осадков и высота снежного покрова достигла 23 сантиметров.

Всего же с начала декабря в столице выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 75% нормы. При этом, по прогнозам, в течение воскресенья количество снега в городе увеличится ещё на 1–3 сантиметра.