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Из-за сильного снегопада сугробы в Москве достигли высоты 27 см

По прогнозам синоптиков, в течение воскресенья количество снега в городе увеличится ещё на 1–3 сантиметра.

19 декабря, 10:29
<p>© Shutterstock</p>

© Shutterstock

Высота снежного покрова в некоторых районах Москвы увеличилась до 27 сантиметров из-за мощного снегопада. Это максимальный показатель, который зафиксирован в Тушине, сообщают "Метеоновости".

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Как уточняется, за прошедшую ночь сугробы в районе МГУ выросли на 5 миллиметров, до 24 сантиметров. На ВДНХ же за 12 часов выпало 5 миллиметров осадков и высота снежного покрова достигла 23 сантиметров.

Всего же с начала декабря в столице выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 75% нормы. При этом, по прогнозам, в течение воскресенья количество снега в городе увеличится ещё на 1–3 сантиметра.

Ранее астрофизики предупредили о нескольких магнитных бурях на Земле до Нового года. По словам экспертов, "волнения" будут очень сильными, достигнут мощности приблизительно в три-четыре балла по пятибалльной шкале.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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