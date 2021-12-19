Министр обороны Франции призвала вести с Россией диалог, а не холодную войну

Министр Вооружённых сил Франции Флоранс Парли заявила в интервью газете Le Journal du Dimanche, что страны Запада не должны идти на обострение с Россией, чтобы не спровоцировать новую холодную войну. По её мнению, вместо этого следует поддерживать с Москвой открытый и прямой диалог.

"Мы не хотим возврата к холодной войне. Чтобы избежать этого, мы не должны идти на обострение и должны сохранять спокойствие", — сказала она, комментируя предупреждения о возможных последствиях в случае нападения на Украину, которые часто звучат от западных стран в адрес России.

При этом Парли подчеркнула, что Россия уже находится под санкциями и их можно усилить вплоть до политической изоляции страны. Однако, по её словам, главная цель западных стран в том, чтобы отговорить власти страны от шага, который может вызвать драматическую цепь событий. Министр также добавила, что Франция хочет поддерживать диалог с РФ, как это инициировал президент республики Эмманюэль Макрон в 2019 году.

"Мы ведём откровенный и прямой диалог с российской стороной, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу", — заключила она.