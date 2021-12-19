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Президент Сербии Вучич заявил о наступлении "энергетического хаоса" в Европе

По его словам, в республике кризис удалось преодолеть, в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.

19 декабря, 11:12
<p>Александр Вучич. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Александр Вучич. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил в ходе осмотра ТЭС "Костолац", что энергетическая ситуация в Европе ухудшается, а в значительной части континента наступает "полный хаос". Трансляцию ведёт агентство Tanjug.

"В настоящий момент в Сербии у всех есть электричество, кроме 500 домохозяйств, что на грани статистической погрешности. Нам удалось обеспечить всех электричеством, сеть стабильна. Мы можем немного успокоиться, хотя полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам", — заявил Вучич и отметил, что энергетический кризис в Сербии удалось преодолеть, в том числе благодаря закупке мазута в Азербайджане и Иране.

А ранее Вучич рассказал о миллионной выгоде для Сербии от газового контракта с Россией. Сербский лидер также признал, что страна будет вести переговоры с руководством "Газпрома" о дополнительных объёмах поставляемого топлива.

Вучич заявил о попытках США выдавить Россию с газового рынка Европы

Вучич заявил о попытках США выдавить Россию с газового рынка Европы

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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