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Мишустин утвердил лауреатов премий в сфере культуры

В списке — режиссёры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также театры из регионов.

19 декабря, 11:02
<p><em style="font-style: italic;">Михаил Мишустин</em> © ТАСС / Астахов Дмитрий</p>

Михаил Мишустин © ТАСС / Астахов Дмитрий

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий в области культуры в 2021 году, сообщает пресс-служба кабмина. Также планируется наградить авторов трёх лучших театральных постановок по произведениям русской классики.

"В списке лауреатов режиссёры, аниматоры, педагоги, библиотекари, музейные работники, мастера народного творчества, а также театры из регионов. Премии правительства за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики получат три региональных театра (по 3 млн рублей каждая)", — говорится в сообщении.

За значительный вклад в развитие российской культуры присуждено шесть премий, также по три миллиона рублей каждая. Высокую награду в этом году получит знаменитый хореограф Борис Эйфман за создание инновационного учебно-творческого учреждения — Академии танца Бориса Эйфмана.

Кириенко восхитился лауреатами премии "Знание" и выразил им огромную благодарность

Кириенко восхитился лауреатами премии "Знание" и выразил им огромную благодарность

Также лауреатами премии стали худрук театра имени Вахтангова Римас Туминас и директор Кирилл Крок за постановку спектакля "Царь Эдип". Начальник отдела по работе с молодёжью и волонтёрами Пушкинского музея Наталья Гомберг получит премию за создание лаборатории "Пушкинский.Youth".

Уточняется, что присуждено ещё семь премий имени А.В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры по 300 тысяч рублей каждая и пять премий "Душа России" за вклад в развитие народного творчества по 500 тысяч рублей.

Ранее были названы первые лауреаты премии Russian Creative Awards. Они получили эксклюзивный трофей, символизирующий "семечку" метавселенной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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