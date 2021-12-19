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В Волгограде 20-летняя девушка погибла во время принятия ванны

Причиной её смерти стало отравление угарным газом.

19 декабря, 10:59
<p>© СУ СК РФ по региону</p>

© СУ СК РФ по региону

Жительница Центрального района Волгограда потеряла сознание и умерла в ванной съёмной квартиры из-за скопления угарного газа в помещении, сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

"В одной из квартир, расположенных в доме 43 по проспекту Ленина Центрального района города Волгограда, где проживала 20-летняя девушка, с 2013 года установлена система принудительной вентиляции в ванной комнате и на кухне, в связи с чем при одновременной работе с газовой колонкой образуется загазованность помещения окисью углерода", — говорится в сообщении СК.

По данным следователей, причиной смерти стало именно отравление угарным газом. В ходе проверки квартиры в октябре сотрудники организации технического обслуживания не выявили дефектов системы вентиляции. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Ранее двух мужчин нашли мёртвыми в гараже в центре Москвы. Тела обнаружила мать одного из погибших, когда не смогла связаться с сыном: накануне он сообщил ей, что отмечает день рождения друга. По предварительным данным, причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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