В Волгограде 20-летняя девушка погибла во время принятия ванны

Жительница Центрального района Волгограда потеряла сознание и умерла в ванной съёмной квартиры из-за скопления угарного газа в помещении, сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

"В одной из квартир, расположенных в доме 43 по проспекту Ленина Центрального района города Волгограда, где проживала 20-летняя девушка, с 2013 года установлена система принудительной вентиляции в ванной комнате и на кухне, в связи с чем при одновременной работе с газовой колонкой образуется загазованность помещения окисью углерода", — говорится в сообщении СК.

По данным следователей, причиной смерти стало именно отравление угарным газом. В ходе проверки квартиры в октябре сотрудники организации технического обслуживания не выявили дефектов системы вентиляции. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.