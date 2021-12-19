Российскую актрису не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Российская актриса не смогла въехать на Украину на съёмки. Государственная пограничная служба не впустила её в страну из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

"Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. При оформлении необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма", — говорится в сообщении.

Как выяснили сотрудники, 32-летняя россиянка направлялась в страну, чтобы принять участие в съёмках. Она получила запрет въезда на ближайшие три года и вернулась на родину обратным рейсом. При этом имя артистки ведомство не приводит.