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Российскую актрису не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Она прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы, чтобы принять участие в съёмках.

19 декабря, 11:07
<p>© Shutterstock</p>

© Shutterstock

Российская актриса не смогла въехать на Украину на съёмки. Государственная пограничная служба не впустила её в страну из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

Российская певица Mary Gu высказалась о запрете въезда на Украину

Российская певица Mary Gu высказалась о запрете въезда на Украину

"Гражданка РФ прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы. При оформлении необходимых мер контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма", — говорится в сообщении.

Как выяснили сотрудники, 32-летняя россиянка направлялась в страну, чтобы принять участие в съёмках. Она получила запрет въезда на ближайшие три года и вернулась на родину обратным рейсом. При этом имя артистки ведомство не приводит.

Ранее Лайф писал, что гитаристу группы "Город 312" Ильчуку запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. В Борисполь музыкант прибыл на рейсе из Стамбула. Сам он отметил, что жители Незалежной теперь "остались без хорошей музыки".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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