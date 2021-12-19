Семья из четырёх человек отравилась угарным газом в Нижегородской области

В городе Бор четыре человека были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Среди них малолетняя девочка, её состояние врачи оценивают как тяжёлое, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"[Это] произошло 18 декабря 2021 года в вечернее время в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома на улице Дружбы в городе Бор Нижегородской области. Пострадавшие: женщины 1951 и 1975 г.р., мужчина 2001 г.р., их состояние медики оценивают как средней тяжести", — говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной отравления целой семьи стал вентилятор, который был включён в ванной комнате в то время, как на кухне работала газовая колонка. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку. На месте происшествия также работают представители газоснабжающей организации.