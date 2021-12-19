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Семья из четырёх человек отравилась угарным газом в Нижегородской области

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. На месте также работают представители газоснабжающей организации.

19 декабря, 11:17
<p>Фото из квартиры пострадавших © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1640559/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Нижегородской области</a></p>

Фото из квартиры пострадавших © СУ СК РФ по Нижегородской области

В городе Бор четыре человека были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Среди них малолетняя девочка, её состояние врачи оценивают как тяжёлое, сообщается на официальном сайте Следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"[Это] произошло 18 декабря 2021 года в вечернее время в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажного дома на улице Дружбы в городе Бор Нижегородской области. Пострадавшие: женщины 1951 и 1975 г.р., мужчина 2001 г.р., их состояние медики оценивают как средней тяжести", говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной отравления целой семьи стал вентилятор, который был включён в ванной комнате в то время, как на кухне работала газовая колонка. Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку. На месте происшествия также работают представители газоснабжающей организации.

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Ранее в Саратовской области двое детей погибли, отравившись неизвестным веществом. Однако позже число погибших возросло до четырёх. Двое членов семьи были доставлены в реанимационное отделение, однако врачам не удалось их спасти.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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