"Хочу сделать команду чемпионом": Черчесов прокомментировал своё назначение в "Ференцварош"
Напомним, до этого он работал наставником сборной России и ушёл со своего поста после провала на Евро-2020.
Фото © РФС / Константин Рыбин
Новоиспечённый главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал своё назначение.
"Я строгий и целеустремлённый тренер. Для меня талант не стоит ничего без работы. Второе я ценю гораздо больше. Я хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведёт на стадион ещё больше болельщиков", — заявил Черчесов.
Он также заметил, что перед своим назначением решил изучить историю и информацию о клубе. По признанию Черчесова, он достаточно оперативно сориентировался в проекте, который ему предоставили.
Ранее Лайф сообщал, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил футбольный клуб "Ференцварош" из Будапешта.
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