"Я строгий и целеустремлённый тренер. Для меня талант не стоит ничего без работы. Второе я ценю гораздо больше. Я хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведёт на стадион ещё больше болельщиков", — заявил Черчесов.