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"Хочу сделать команду чемпионом": Черчесов прокомментировал своё назначение в "Ференцварош"

Напомним, до этого он работал наставником сборной России и ушёл со своего поста после провала на Евро-2020.

20 декабря, 15:47

Фото © РФС / Константин Рыбин

Новоиспечённый главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов в беседе с клубной пресс-службой прокомментировал своё назначение.

"Я строгий и целеустремлённый тренер. Для меня талант не стоит ничего без работы. Второе я ценю гораздо больше. Я хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведёт на стадион ещё больше болельщиков", — заявил Черчесов.

Он также заметил, что перед своим назначением решил изучить историю и информацию о клубе. По признанию Черчесова, он достаточно оперативно сориентировался в проекте, который ему предоставили.

Черчесов стал главным тренером венгерского "Ференцвароша"

Черчесов стал главным тренером венгерского "Ференцвароша"

Ранее Лайф сообщал, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов возглавил футбольный клуб "Ференцварош" из Будапешта.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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