Английские клубы отказались переносить рождественские матчи из-за коронавируса
Добавим, что в минувшие выходные в чемпионате страны не сыграли шесть игр из десяти запланированных.
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Клубы Английской премьер-лиги отказались от идеи переноса матчей чемпионата страны, которые запланированы на период рождественских каникул. Об этом пишет Daily Mail.
Представители клубов встретились с руководством лиги, чтобы обсудить дальнейшие шаги. В частности, командам предлагалось сделать перерыв на матчи с 28 по 30 декабря, однако большая часть клубов отказалась от данного предложения.
Добавим, что из-за ситуации с коронавирусом в Англии шесть из десяти матчей последнего тура чемпионата страны было отменено.
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