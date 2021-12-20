Английские клубы отказались переносить рождественские матчи из-за коронавируса

Клубы Английской премьер-лиги отказались от идеи переноса матчей чемпионата страны, которые запланированы на период рождественских каникул. Об этом пишет Daily Mail.

Представители клубов встретились с руководством лиги, чтобы обсудить дальнейшие шаги. В частности, командам предлагалось сделать перерыв на матчи с 28 по 30 декабря, однако большая часть клубов отказалась от данного предложения.