"Тоттенхэму" присудили техническое поражение в матче Лиги конференций против "Ренна"

Лондонскому "Тоттенхэму" присудили техническое поражение в матче шестого тура Лиги конференций против французского "Ренна", который был перенесён из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом говорится в официальном заявлении УЕФА.

Отметим, что встреча должна была состояться 9 декабря, однако из-за вспышки ковида была перенесена. По версии "Ренна", у шпор имелось необходимое количество здоровых футболистов в составе, однако лондонцы сами приняли решение не ехать на матч.