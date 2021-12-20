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"Тоттенхэму" присудили техническое поражение в матче Лиги конференций против "Ренна"

Таким образом, лондонский клуб, который считался одним из фаворитов турнира, не смог пройти групповой этап.

20 декабря, 10:24

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн. Фото © ТАСС / РА / David Klein

Лондонскому "Тоттенхэму" присудили техническое поражение в матче шестого тура Лиги конференций против французского "Ренна", который был перенесён из-за вспышки коронавируса в команде. Об этом говорится в официальном заявлении УЕФА.

Отметим, что встреча должна была состояться 9 декабря, однако из-за вспышки ковида была перенесена. По версии "Ренна", у шпор имелось необходимое количество здоровых футболистов в составе, однако лондонцы сами приняли решение не ехать на матч.

Третий матч подряд "Тоттенхэма" отменён из-за вспышки ковида в команде

Третий матч подряд "Тоттенхэма" отменён из-за вспышки ковида в команде

Добавим, что "Тоттенхэм" занял третье место в своей группе и покинул турнир, будучи одним из его главных фаворитов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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