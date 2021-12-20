Жамнов заявил, что его "не тревожит" возможный отказ НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине
Наставник также призвал дождаться официального объявления со стороны лиги и уже после этого говорить на этот счёт.
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что не беспокоится из-за возможного отказа НХЛ отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекин. Слова наставника приводит "Спорт-Экспресс".
"Давайте дождёмся официального заявления. Вчера ответил на все вопросы, приходите на пресс-конференции. Когда будет полная информация, тогда и будем разговаривать. Всё в подвешенном состоянии? Мне самому не тревожно", — заявил Жамнов.
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