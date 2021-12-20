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Жамнов заявил, что его "не тревожит" возможный отказ НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине

Наставник также призвал дождаться официального объявления со стороны лиги и уже после этого говорить на этот счёт.

20 декабря, 10:01

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что не беспокоится из-за возможного отказа НХЛ отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекин. Слова наставника приводит "Спорт-Экспресс".

"Давайте дождёмся официального заявления. Вчера ответил на все вопросы, приходите на пресс-конференции. Когда будет полная информация, тогда и будем разговаривать. Всё в подвешенном состоянии? Мне самому не тревожно", — заявил Жамнов.

Без Овечкина, Кучерова и других: НХЛ решила отказаться от участия в Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с коронавирусом

Без Овечкина, Кучерова и других: НХЛ решила отказаться от участия в Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с коронавирусом

Ранее Лайф сообщал, что Олимпиада в Пекине, вероятнее всего, пройдёт без хоккеистов из НХЛ. Виной тому послужило резкое увеличение числа заболевших среди игроков лиги и массовая отмена матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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