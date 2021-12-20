Руководство НХЛ не будет отпускать игроков лиги для участия в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом пишет ESPN.

Отметим, что официально о решении не сообщено. По информации телеканала, вероятность того, что лига изменит решение, мала. Поводом для этого стала сложная ситуация с коронавирусом, которая повлияла на проведение матчей регулярного чемпионата. Так, НХЛ уже отменила игры между командами из США и Канады до рождественской паузы.