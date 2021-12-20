Без Овечкина, Кучерова и других: НХЛ решила отказаться от участия в Олимпиаде в Пекине из-за ситуации с коронавирусом
Сейчас лига отменила ряд матчей до рождественской паузы, в том числе между командами из США и Канады.
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Руководство НХЛ не будет отпускать игроков лиги для участия в Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом пишет ESPN.
Отметим, что официально о решении не сообщено. По информации телеканала, вероятность того, что лига изменит решение, мала. Поводом для этого стала сложная ситуация с коронавирусом, которая повлияла на проведение матчей регулярного чемпионата. Так, НХЛ уже отменила игры между командами из США и Канады до рождественской паузы.
Добавим, что об окончательном решении НХЛ должна объявить до 10 января. Однако, по версии ESPN, руководство лиги сообщит об отказе от участия в Олимпийских играх уже в ближайшие дни.
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