"Будет захватывающая борьба": Чем готова рискнуть Трусова на чемпионате России по фигурному катанию Первенство пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 25 декабря. По его итогам будет определён состав национальной сборной. 19 декабря, 21:40 Фото © Instagram / avtrusova

Чемпионат России по фигурному катанию обещает стать самым ярким спортивным событием последних дней уходящего года. По своему составу он будет сильнее большинства международных турниров. Наибольший интерес будут представлять соревнования в женском одиночном разряде, в котором россиянки на голову превосходят всех без исключения соперниц из других стран.

Череда травм в группе Тутберидзе

К сожалению, в преддверии старта состав участниц первенства России поредел, лишившись нескольких ярких спортсменок. Сначала с соревнований, которые пройдут с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге, снялась действующая чемпионка Европы Алёна Косторная. Она сломала руку на тренировке при исполнении тройного акселя.

Затем от выступления в городе на Неве отказалась ещё одна ученица Этери Тутберидзе — Дарья Усачёва. Она не успела восстановиться после травмы, полученной в середине ноября на этапе Гран-при в Японии. Тогда у 15-летней фигуристки оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги.

Зато на данный момент подтверждено участие бронзовой призёрки последнего чемпионата мира Александры Трусовой. Она тоже не обошлась без серьёзных повреждений, заработав стрессовый перелом стопы. На октябрьском этапе Гран-при в Лас-Вегасе двукратная чемпионка мира среди юниоров проявила настоящий героизм. Несмотря на боль, она вышла на лёд, пусть и с облегчённой программой. И не просто выступила, а с очень приличным отрывом опередила всех соперниц, завоевав золотую медаль.

Триумфальное возвращение Трусовой

Напомним, что летом Трусова после не слишком удачного сезона в академии Евгения Плющенко вернулась в группу Этери Тутберидзе. За несколько месяцев на родном для себя льду "Хрустального" 17-летняя спортсменка буквально на глазах приобрела небывалую уверенность в себе. Хореограф Даниил Глейхенгауз поставил для неё новые программы с невероятно сложными образами мексиканской художницы Фриды Кало и злодейки Круэллы из одноимённого диснеевского фильма.

В середине сентября на контрольных прокатах сборной России в Челябинске Трусова выдала нечто совершенно немыслимое. Она стала первой фигуристкой в мире, исполнившей сразу пять четверных прыжков в одной программе. Ей покорились флип в четыре оборота, сальхов, тулуп, лутц в каскаде с тройным тулупом и сольный лутц. Стало понятно, что с таким набором элементов Александра становится одной из главных претенденток на мировое господство. Только вот из-за долгого восстановления было не очень понятно, когда спортсменка вернётся на лёд.

— Александра Трусова есть в списках на участие в чемпионате России. Больше сообщить ничего не могу, — сухо отрапортовал президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков.

Сражение за вожделенные путёвки

При этом нельзя не учитывать, что по итогам чемпионата России в Санкт-Петербурге будет сформирован состав национальной сборной на первенство Европы, которое состоится с 10 по 16 января 2022 года в Таллине. А уже после турнира в Эстонии определится трио фигуристок, отправляющихся на февральскую Олимпиаду в Пекин.

Ситуация обязывает Трусову выступить на чемпионате России, даже находясь в неоптимальной форме. Ведь пропуск соревнований фактически будет означать для неё выбывание из гонки за олимпийскими путёвками. Хореограф Илья Авербух считает, что присутствие Александры в списке участниц первенства означает, что она восстановилась после травмы.

— То, что Александра Трусова включена в список участников на чемпионате России, — это хорошая новость для всех нас. Думаю, Саша, как и все спортсмены, мечтает поехать на Олимпиаду. Чтобы попасть на Олимпийские игры, Саша должна выступить на чемпионате России. Если Саша готова принять участие в чемпионате России, значит, она восстановилась от полученной травмы. Ждём результатов. Уверен, на чемпионате России будет захватывающая борьба, — говорит Авербух.

Сложнейший выбор

Теперь перед Трусовой и тренерским штабом Тутберидзе стоит сложнейший выбор. Раньше Саша всегда шокировала зрителей своим контентом, делая ставку на максимальное количество элементов ультра-си. Она без ложной скромности заявляла в произвольной программе пять четверных. Да, справиться со всеми прыжками на соревнованиях ей пока ни разу не удалось. Но даже несколько чисто исполненных четверных позволяли ей получать преимущество над соперницами.

На этот раз команде Трусовой предстоит хорошенько взвесить все за и против. С одной стороны, без сложнейших элементов ей будет крайне сложно попасть на пьедестал и тем самым отобраться на чемпионат Европы. Ни для кого не секрет, что рекордсменка мира Валиева и действующая чемпионка планеты Щербакова уже фактически забронировали себе поездку в Пекин. На третью путёвку претендует Трусова и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Вот в этом противостоянии Александре как раз очень пригодилось бы оружие из четверных прыжков.

С другой стороны, после тяжёлой травмы крайне рискованно прыгать по максимуму. Тройной аксель в короткой программе и пять четверных прыжков в произвольном прокате станут невероятной нагрузкой на организм. При неудачном стечении обстоятельств можно усугубить повреждение, и тогда можно будет попрощаться не только с Олимпиадой, но и со всей карьерой.

Ясно, что Трусовой необходим некий компромиссный вариант. И чтобы и набор элементов был достаточно внушительный, и чтобы риск надорваться из-за непомерной нагрузки был не таким большим. Пожалуй, Саше стоит заранее отказаться от борьбы с Валиевой и Щербаковой за золото и сосредоточиться на противостоянии с Туктамышевой за третье место. Для выполнения этой задачи ей будет вполне достаточно чисто исполнить три четверных прыжка.

"Все будут терпеть и выступать"

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает участие Трусовой в чемпионате России правильным решением. По её словам, ради олимпийской путёвки стоит пойти на риск.

— Хорошо, что Александра Трусова выступит на чемпионате России. Риск ли это, учитывая недавнюю травму Саши? Можно встать на табуретку, чтобы повесить занавеску, и назвать это риском. Сейчас главный сезон в её жизни. Если Трусова не выступит на чемпионате России, то не отберётся на Олимпийские игры. Сниматься с чемпионата России будут только те, кто уже ходить не может и лежит пластом. Те, кто сможет кататься, будут терпеть и выступать, — говорит Бестемьянова.

За ходом чемпионата России в Санкт-Петербурге, несомненно, стоит наблюдать с первых и до последних минут. Даже с учётом многочисленных травм состав участниц просто поражает воображение. Очень вероятно, что призёрки национального первенства займут весь пьедестал и в олимпийском Пекине.

Авторы Роман Фейгин