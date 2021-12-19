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Павел Мамаев стал игроком "Химок"

Последним клубом хавбека стал "Ростов", который не захотел продлять с ним контракт.

19 декабря, 17:21

Павел Мамаев. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Полузащитник Павел Мамаев стал игроком футбольного клуба "Химки". Об этом "Чемпионату" рассказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

"Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок "Химок". Срок контракта не разглашаем", — заявил Терюшков.

Павел Мамаев может зимой перейти в "Химки"

Павел Мамаев может зимой перейти в "Химки"

Добавим, что с 2019 года Мамаев выступал за "Ростов", однако зимой текущего года жёлто-синие не стали продлять контракт с 33-летним полузащитником.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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