Павел Мамаев стал игроком "Химок"

Полузащитник Павел Мамаев стал игроком футбольного клуба "Химки". Об этом "Чемпионату" рассказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.

Добавим, что с 2019 года Мамаев выступал за "Ростов", однако зимой текущего года жёлто-синие не стали продлять контракт с 33-летним полузащитником.