Павел Мамаев стал игроком "Химок"
Последним клубом хавбека стал "Ростов", который не захотел продлять с ним контракт.
Павел Мамаев. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Полузащитник Павел Мамаев стал игроком футбольного клуба "Химки". Об этом "Чемпионату" рассказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.
"Подписали контракт с Мамаевым. Паша — игрок "Химок". Срок контракта не разглашаем", — заявил Терюшков.
Добавим, что с 2019 года Мамаев выступал за "Ростов", однако зимой текущего года жёлто-синие не стали продлять контракт с 33-летним полузащитником.
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