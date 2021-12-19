Климент Колесников завоевал два золота за день на ЧМ по плаванию на короткой воде
Добавим, что всего за карьеру он становился пятикратным чемпионом мира в 25-метровом бассейне.
Климент Колесников. Фото © ТАСС / Алеев Егор
Россиянин Климент Колесников сумел за один день выиграть две золотые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.
Сначала он был сильнейшим в заплыве на 100 метров комплексом. В финале он оставил позади себя норвежца Томоэ Хваса и итальянца Томаса Чеккона.
Немногим позже он был сильнейшим на 50-метровке на спине. Второе место заняли немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора, которые показали одинаковое время. В шаге от наград остановился ещё один россиянин — Павел Самусенко.
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