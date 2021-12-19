Климент Колесников завоевал два золота за день на ЧМ по плаванию на короткой воде

Россиянин Климент Колесников сумел за один день выиграть две золотые медали на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби.

Сначала он был сильнейшим в заплыве на 100 метров комплексом. В финале он оставил позади себя норвежца Томоэ Хваса и итальянца Томаса Чеккона.