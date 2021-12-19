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Хакерскую группировку Clop обвинили в публикации данных британской полиции

В Даркнете оказалась информация с камер видеонаблюдения на дорогах, в том числе фото водителей в момент нарушения ими ПДД.

19 декабря, 16:14

Фото © Pixabay

В Великобритании хакерскую группировку Clop, якобы связанную с Россией, обвинили в краже данных полиции. После отказа в выкупе киберпреступники разместили полученные сведения в Даркнете, пишет газета Daily Mail.

По данным издания, файлы были похищены из системы распознавания автомобильных номерных знаков. Они содержат личную информацию и фотографии 13 миллионов водителей. Британская полиция назвала причиной кражи "досадное нарушение безопасности".

Предположительно, группировка Clop взломала систему компании Dacoll, которая выступает поставщиком ИТ-решений по всей Великобритании и обеспечивает удалённый доступ к системе слежения за автомобилистами для 90% полицейских. Кража сведений произошла в результате фишинговой атаки ещё в октябре, но о ней стало известно только сейчас.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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