Хакерскую группировку Clop обвинили в публикации данных британской полиции

В Великобритании хакерскую группировку Clop, якобы связанную с Россией, обвинили в краже данных полиции. После отказа в выкупе киберпреступники разместили полученные сведения в Даркнете, пишет газета Daily Mail.

По данным издания, файлы были похищены из системы распознавания автомобильных номерных знаков. Они содержат личную информацию и фотографии 13 миллионов водителей. Британская полиция назвала причиной кражи "досадное нарушение безопасности".

Предположительно, группировка Clop взломала систему компании Dacoll, которая выступает поставщиком ИТ-решений по всей Великобритании и обеспечивает удалённый доступ к системе слежения за автомобилистами для 90% полицейских. Кража сведений произошла в результате фишинговой атаки ещё в октябре, но о ней стало известно только сейчас.