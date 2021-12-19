Хакерскую группировку Clop обвинили в публикации данных британской полиции
В Даркнете оказалась информация с камер видеонаблюдения на дорогах, в том числе фото водителей в момент нарушения ими ПДД.
Фото © Pixabay
В Великобритании хакерскую группировку Clop, якобы связанную с Россией, обвинили в краже данных полиции. После отказа в выкупе киберпреступники разместили полученные сведения в Даркнете, пишет газета Daily Mail.
По данным издания, файлы были похищены из системы распознавания автомобильных номерных знаков. Они содержат личную информацию и фотографии 13 миллионов водителей. Британская полиция назвала причиной кражи "досадное нарушение безопасности".
Предположительно, группировка Clop взломала систему компании Dacoll, которая выступает поставщиком ИТ-решений по всей Великобритании и обеспечивает удалённый доступ к системе слежения за автомобилистами для 90% полицейских. Кража сведений произошла в результате фишинговой атаки ещё в октябре, но о ней стало известно только сейчас.
Ранее Лайф рассказал о российской студентке, которая взломала сайт крупной компании и вошла в список лучших хакеров мира.
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