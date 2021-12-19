Из шахты имени Рубана в Кузбассе эвакуировали 120 горняков
По предварительным данным, аварийная ситуация произошла из-за нагревания угольного пласта. Там сработали датчики температуры и угарного газа.
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Из шахты имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе, где произошло ЧП, вывели 120 человек. Под землёй остаются ещё восемь горняков, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
"По уточнённым данным, в шахте находились 128 человек, 120 из них вышли на поверхность. Эвакуация продолжается", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, аварийная ситуация в шахте произошла из-за нагревания угольного пласта. Собеседник агентства уточнил, что в пласте началась окислительная реакция с участием кислорода из воздуха, но самовозгорание угля не произошло.
Напомним, что в конце ноября трагедией закончился пожар на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. На момент ЧП там находилось 287 горняков. В результате погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. Ещё 63 человека пострадали, включая 11 спасателей. В прокуратуре заявили, что, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следователи задержали директора шахты и его заместителя. В Ростехнадзоре заявили, что в 2021 году на "Листвяжной" выявили 914 нарушений.
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