Из шахты имени Рубана в Кузбассе эвакуировали 120 горняков

Из шахты имени Рубана в Ленинске-Кузнецком в Кузбассе, где произошло ЧП, вывели 120 человек. Под землёй остаются ещё восемь горняков, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"По уточнённым данным, в шахте находились 128 человек, 120 из них вышли на поверхность. Эвакуация продолжается", — говорится в сообщении.