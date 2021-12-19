Замглавы МИД Грушко: Курс "открытых дверей" противоречит интересам НАТО
По его мнению, такая политика дошла до своего предела и любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса.
Александр Грушко. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил журналистам, что политика "открытых дверей" противоречит интересам НАТО.
"Что такое расширение НАТО? Это политика "открытых дверей"... Но она дошла до своего предела. Потому что она, во-первых, как ни странно, противоречит интересам НАТО, потому что любое расширение увеличивает уязвимость самого альянса", — объяснил дипломат.
Ранее Лайф писал, что МИД РФ передал США проект договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу.
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