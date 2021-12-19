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Депутат бундестага отказался считать "Северный поток – 2" чисто экономическим проектом

Михаэль Рот не намерен менять мнение даже из-за того, что реализуется он десятком европейских компаний из 12 стран ЕС.

19 декабря, 15:35

© Pixabay

В Германии вновь пытаются решить, экономическим или политическим проектом является "Северный поток – 2". На этот раз высказался председатель комитета бундестага по внешней политике социал-демократ Михаэль Рот. В интервью радиостанции Deutschlandfunk он заявил, что не считает "Северный поток – 2" чисто экономическим проектом.

"И я должен признать, что как раз "Северный поток – 2" не является чисто экономическим проектом, даже если он и реализуется десятком европейских компаний из 12 стран – членов ЕС. Он имеет, конечно, и политический аспект, и это тема, которая у многих партнёров в ЕС вызывает головную боль", отметил министр.

Берлин старается не дать повода Киеву думать, что запуск новой ветки трубопровода приведёт к тому, что Украина пострадает из-за прекращения поставок газа через её территорию. По словам чиновника, Германия придерживается такой позиции и на переговорах с Москвой.

Слова Рота противоречат высказываниям нового канцлера Германии Олафа Шольца, который утверждал, что все решения по "Северному потоку – 2" принимаются без оглядки на политику. Кремль также называл трубопровод коммерческим проектом и категорически опроверг использование энергоресурсов в качестве способа политического давления.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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