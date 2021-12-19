Главный инфекционист США: "Омикрон" скоро станет доминирующим штаммом в стране

В США новая мутация коронавируса "омикрон" займёт лидирующие позиции среди своих предшественников. Счёт идёт на недели, когда американцы столкнутся с большим числом заболеваний. Если человек привит, то стоит ожидать лёгкого течения болезни, предупредил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

"Мы можем ожидать, что в следующие несколько недель вариант "омикрон", скорее всего, станет доминирующим в нашей стране. Будет множество заражений, пробивающих иммунитет. Это наверняка", — рассказал он телеканалу NBC.