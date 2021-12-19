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Главный инфекционист США: "Омикрон" скоро станет доминирующим штаммом в стране

Вызывает опасения и то, что новый штамм способен "пробивать" иммунитет, сказал эксперт.

19 декабря, 15:15

© Pixabay

В США новая мутация коронавируса "омикрон" займёт лидирующие позиции среди своих предшественников. Счёт идёт на недели, когда американцы столкнутся с большим числом заболеваний. Если человек привит, то стоит ожидать лёгкого течения болезни, предупредил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

"Мы можем ожидать, что в следующие несколько недель вариант "омикрон", скорее всего, станет доминирующим в нашей стране. Будет множество заражений, пробивающих иммунитет. Это наверняка", — рассказал он телеканалу NBC.

По мнению эксперта, в новогодние праздники распространение "омикрона" ускорится благодаря тому, что люди будут собираться семьями и дружескими компаниями. Полностью незащищёнными окажутся невакцинированные граждане. Течение болезни у них может протекать и в тяжёлой форме, предостерёг Фаучи.

"Омикрон" стал доминирующим штаммом ковида в Великобритании

"Омикрон" стал доминирующим штаммом ковида в Великобритании

Ранее сообщалось, что "омикрон" в США был впервые обнаружен 1 декабря. Сегодня 2,9% новых случаев ковида в Америке связаны именно с этим штаммом, приводит такие данные оперштаб по борьбе с инфекцией. По данным ВОЗ, 89 стран уже столкнулись с "омикроном". Число заражённых этой мутацией удваивается в мире в среднем каждые три дня. Большинство пациентов переносят заболевание в лёгкой форме. Зарегистрирована лишь одна смерть от "омикрона". В Россию этот штамм был завезён туристами, возвращавшимися из ЮАР. Сейчас в стране зафиксировано 23 случая заражения данной мутацией.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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