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Главврач Лысенко рассказала о пациенте с ковидом, который провёл в реанимации 120 дней

Медик отметила, что реабилитационные мероприятия пациента продолжались также очень долго, но уже не в больнице.

19 декабря, 14:11
<p>© Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

© Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Максимальный срок нахождения пациента с коронавирусом в реанимации составил 120 дней, об этом рассказала главврач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

"Максимально 120 дней в реанимации, потом месяц в отделении, и ещё очень долго реабилитационные мероприятия, уже не у нас", — рассказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год".

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Её коллега Сергей Царенко добавил, что средний возраст пациента на ЭКМО сейчас 42,5 года, а самым молодым в реанимации 52-й больницы был мужчина 28 лет с тяжёлым поражением лёгких.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о пациенте, пролежавшем с ковидом в больнице 80 дней. Больной никого не заразил, но страдал от того, что никак не мог выписаться из стационара.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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