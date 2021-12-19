Главврач Лысенко рассказала о пациенте с ковидом, который провёл в реанимации 120 дней

Максимальный срок нахождения пациента с коронавирусом в реанимации составил 120 дней, об этом рассказала главврач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

"Максимально 120 дней в реанимации, потом месяц в отделении, и ещё очень долго реабилитационные мероприятия, уже не у нас", — рассказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год".

Её коллега Сергей Царенко добавил, что средний возраст пациента на ЭКМО сейчас 42,5 года, а самым молодым в реанимации 52-й больницы был мужчина 28 лет с тяжёлым поражением лёгких.