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Собянин рассказал, во сколько обходится лечение пациента с ковидом в стационаре Москвы

По словам градоначальника, на тех, кто находится в реанимации, затраты куда больше, чем на тех, кто переносит болезнь в лёгкой форме.

19 декабря, 12:30

Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков

Лечение одного пациента с ковидом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тысяч рублей, поделился мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, лёгкие больные — меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тысяч на человека <...> Четверть миллиона — один больной в стационаре", — подчеркнул Собянин.

А ранее Лайф рассказывал, что Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с ковидом. Целью дополнительного финансирования является обеспечение своевременного и качественного оказания медпомощи.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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