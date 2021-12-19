Собянин рассказал, во сколько обходится лечение пациента с ковидом в стационаре Москвы

Лечение одного пациента с ковидом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тысяч рублей, поделился мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, лёгкие больные — меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тысяч на человека <...> Четверть миллиона — один больной в стационаре", — подчеркнул Собянин.