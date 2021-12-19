Собянин рассказал, во сколько обходится лечение пациента с ковидом в стационаре Москвы
По словам градоначальника, на тех, кто находится в реанимации, затраты куда больше, чем на тех, кто переносит болезнь в лёгкой форме.
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Лечение одного пациента с ковидом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тысяч рублей, поделился мэр столицы Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".
"Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, лёгкие больные — меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тысяч на человека <...> Четверть миллиона — один больной в стационаре", — подчеркнул Собянин.
А ранее Лайф рассказывал, что Правительство Москвы выделило 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с ковидом. Целью дополнительного финансирования является обеспечение своевременного и качественного оказания медпомощи.
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