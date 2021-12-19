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Мурашко предупредил, что дети не всегда переносят ковид легче взрослых

По его словам, у маленьких пациентов тоже иногда встречаются тяжёлые формы протекания болезни.

19 декабря, 12:24
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Дети переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Мы видим, что дети болеют (коронавирусом. — Прим. Лайфа) чуть легче, но тем не менее тяжёлые формы встречаются", — предупредил глава российского Минздрава.

В России за 2021 год ковидом заразилось более 570 тысяч детей

В России за 2021 год ковидом заразилось более 570 тысяч детей

Ранее Мурашко заявил, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны ковида. Он добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо своевременное введение ограничительных мер и продолжение вакцинации. Глава Минздрава также призвал россиян отметить Новый год с семьёй и ограниченным количеством алкоголя. В беседе с корреспондентом Лайфа министр признался, что сам планирует следовать именно такому сценарию праздника.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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