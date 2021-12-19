Мурашко предупредил, что дети не всегда переносят ковид легче взрослых

"Мы видим, что дети болеют (коронавирусом. — Прим. Лайфа) чуть легче, но тем не менее тяжёлые формы встречаются" , — предупредил глава российского Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны ковида. Он добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо своевременное введение ограничительных мер и продолжение вакцинации. Глава Минздрава также призвал россиян отметить Новый год с семьёй и ограниченным количеством алкоголя. В беседе с корреспондентом Лайфа министр признался, что сам планирует следовать именно такому сценарию праздника.