Мурашко предупредил, что дети не всегда переносят ковид легче взрослых
По его словам, у маленьких пациентов тоже иногда встречаются тяжёлые формы протекания болезни.
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Дети переносят коронавирусную инфекцию легче, чем взрослые, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".
"Мы видим, что дети болеют (коронавирусом. — Прим. Лайфа) чуть легче, но тем не менее тяжёлые формы встречаются", — предупредил глава российского Минздрава.
Ранее Мурашко заявил, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны ковида. Он добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо своевременное введение ограничительных мер и продолжение вакцинации. Глава Минздрава также призвал россиян отметить Новый год с семьёй и ограниченным количеством алкоголя. В беседе с корреспондентом Лайфа министр признался, что сам планирует следовать именно такому сценарию праздника.
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