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Песков выразил уверенность, что ВОЗ признает "Спутник V" в ближайшие месяцы

Представитель Кремля отметил, можно долго рассуждать, почему организация ещё не одобрила препарат.

19 декабря, 12:17
<p>Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать вакцину от ковида "Спутник V" уже в ближайшие месяцы.

"Я убеждён глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, всё-таки ВОЗ признает "Спутник" и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

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Представитель Кремля отметил, что можно долго рассуждать, почему ВОЗ ещё не признала российскую вакцину и что причиной этого является некое предвзятое отношение к стране или абсолютно бюрократические проблемы.

"Возникают трудности, связанные с заполнением документов, с предоставлением нужного набора информации, потому что у нас свои требования, там свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время", — добавил Песков.

Ранее представитель ВОЗ Харрис объяснила задержки с одобрением "Спутника V". Также она опровергла информацию о том, что организация регистрирует вакцины только западного производителя, приведя в пример признанные препараты из Китая и Индии.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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