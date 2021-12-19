Песков выразил уверенность, что ВОЗ признает "Спутник V" в ближайшие месяцы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать вакцину от ковида "Спутник V" уже в ближайшие месяцы.

"Я убеждён глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, всё-таки ВОЗ признает "Спутник" и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

Представитель Кремля отметил, что можно долго рассуждать, почему ВОЗ ещё не признала российскую вакцину и что причиной этого является некое предвзятое отношение к стране или абсолютно бюрократические проблемы.

"Возникают трудности, связанные с заполнением документов, с предоставлением нужного набора информации, потому что у нас свои требования, там — свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время", — добавил Песков.