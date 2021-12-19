Песков выразил уверенность, что ВОЗ признает "Спутник V" в ближайшие месяцы
Представитель Кремля отметил, можно долго рассуждать, почему организация ещё не одобрила препарат.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать вакцину от ковида "Спутник V" уже в ближайшие месяцы.
"Я убеждён глубоко, что буквально в течение уже нескольких месяцев, обозримые перспективы, всё-таки ВОЗ признает "Спутник" и удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами", — сказал Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".
Представитель Кремля отметил, что можно долго рассуждать, почему ВОЗ ещё не признала российскую вакцину и что причиной этого является некое предвзятое отношение к стране или абсолютно бюрократические проблемы.
"Возникают трудности, связанные с заполнением документов, с предоставлением нужного набора информации, потому что у нас свои требования, там — свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время", — добавил Песков.
Ранее представитель ВОЗ Харрис объяснила задержки с одобрением "Спутника V". Также она опровергла информацию о том, что организация регистрирует вакцины только западного производителя, приведя в пример признанные препараты из Китая и Индии.
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