Все люди, которые контактируют с президентом России Владимиром Путиным, соблюдают необходимые эпидемиологические правила, поэтому вряд ли смогут заразить главу государства. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ну, слушайте, он же Путин, кто его заразит?" — сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли в Кремле план на такой случай.

При этом он добавил, что именно из-за большого количества персонала вокруг президента сам Путин не только вакцинировался, но и прошёл ревакцинацию, и даже принял участие в испытаниях назальной вакцины.