"Кто его заразит?": Песков уверен, что Путин не подхватит коронавирус
Представитель Кремля напомнил, что российский лидер прошёл ревакцинацию и испытал на себе новую вакцину.
Президент России Владимир Путин. © ТАСС / Метцель Михаил
Все люди, которые контактируют с президентом России Владимиром Путиным, соблюдают необходимые эпидемиологические правила, поэтому вряд ли смогут заразить главу государства. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ну, слушайте, он же Путин, кто его заразит?" — сказал Песков, отвечая на вопрос, существует ли в Кремле план на такой случай.
При этом он добавил, что именно из-за большого количества персонала вокруг президента сам Путин не только вакцинировался, но и прошёл ревакцинацию, и даже принял участие в испытаниях назальной вакцины.
Напомним, что 21 ноября Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку вакциной "Спутник лайт", а потом испытал на себе ещё и назальную вакцину от ковида. Как позже признался российский лидер, процедура прошла настолько быстро, что никаких ощущений он и не успел испытать.
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