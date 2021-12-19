Жителю Томска дали два года условно за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Томский областной суд вынес приговор Сергею Сахарову, которого обвинили в реабилитации фашизма. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В мае 2021 года Сергей Сахаров, используя приложение в одной из социальных сетей, отправил на сайт "Банка Памяти" заявку с фотографией одного из лидеров фашистской Германии Йозефа Геббельса для её дальнейшей трансляции в акциях "Бессмертного полка онлайн" в одном ряду с ветеранами ВОВ и тружениками тыла", — говорится в сообщении.