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Жителю Томска дали два года условно за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"

Подсудимый пытался опубликовать портрет одного из лидеров фашистской Германии Йозефа Геббельса.

19 декабря, 12:03
<p>© ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

© ТАСС / Пётр Ковалёв

Томский областной суд вынес приговор Сергею Сахарову, которого обвинили в реабилитации фашизма. Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно и штрафа в размере 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В мае 2021 года Сергей Сахаров, используя приложение в одной из социальных сетей, отправил на сайт "Банка Памяти" заявку с фотографией одного из лидеров фашистской Германии Йозефа Геббельса для её дальнейшей трансляции в акциях "Бессмертного полка онлайн" в одном ряду с ветеранами ВОВ и тружениками тыла", — говорится в сообщении.

Разместившие снимки нацистских преступников в "Бессмертном полку" признали вину и раскаялись

Разместившие снимки нацистских преступников в "Бессмертном полку" признали вину и раскаялись

В ведомстве добавили, что аналогичным образом подсудимый поступил и годом ранее, что суд также учёл. Помимо условного срока и внушительного штрафа, Сахарову на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в Интернете.

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинской области уголовное дело из-за фото нациста на сайте "Бессмертного полка" возбудили в отношении 19-летнего парня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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