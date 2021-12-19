Песков назвал противников вакцинации от ковида "опасными дураками"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает людей, которые отказываются от вакцинации против коронавируса и агитируют к этому других, "опасными дураками". Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, как одним словом он бы назвал антипрививочников.