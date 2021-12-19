Песков назвал противников вакцинации от ковида "опасными дураками"
По его мнению, одним словом невозможно выразить суть таких людей.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает людей, которые отказываются от вакцинации против коронавируса и агитируют к этому других, "опасными дураками". Об этом он сказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".
"Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, как одним словом он бы назвал антипрививочников.
Ранее появились данные федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, согласно которым в России за сутки выявили менее 28 тысяч случаев ковида. При этом в одном из российских регионов вовсе не нашли ни одного заболевшего. Также за прошедшие 24 часа в стране зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от ковида. А общее количество выздоровевших от вируса пациентов возросло до 8 984 921 человека.
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