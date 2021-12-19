Эксперт Шапкин рассказал, как выбрать качественный алкоголь к Новому году

Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, как выбрать качественные алкогольные напитки к Новому году и не наткнуться на фальсификат.

Специалист порекомендовал приобретать алкогольную продукцию только в магазинах с лицензией на продажу алкоголя: она должна быть вывешена в доступном для покупателей месте. Также в магазинах должна быть установлена касса, которая обеспечивает доступ в ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему учёта объёма производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции), что позволяет контролировать каждую бутылку.

"Продавец, перед тем как пробить вам бутылку и получить деньги, обязательно сканирует штрихкод с акцизной марки, которая наклеена на боковую сторону бутылки. Информация о том, что эта бутылка сейчас продаётся, отправляется в ЕГАИС, там содержится вся информация с того момента, как эта бутылка была произведена или ввезена на территорию России, и до тех пор, пока вы её не купили. После этого конкретно вот эта марка на этой бутылке гасится в системе и считается проданной", — пояснил эксперт в беседе с RT.

По словам Шапкина, алкогольную продукцию лучше не покупать в ларьках, с рук и через Интернет. Магазин должен иметь площадь не менее 50 м² в городах, а в пригородах — не менее 25 м², так как "всё, что меньше, — это явно незаконная продажа". Специалист предупредил, что в контрафактный алкоголь может попасть метиловый спирт. По его словам, З0 граммов достаточно, чтобы "уехать в реанимацию и не вернуться". Симптомы наступают через шесть часов, иногда даже через сутки.