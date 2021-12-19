Пушков назвал "саммит за демократию" попыткой США противостоять России и Китаю

"Саммит за демократию", организованный властями США, — это один из способов страны противостоять конкурирующим ей России и Китаю. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

"Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других — конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России", — написал Пушков в своём телеграм-канале.

По его словам, США пытаются имитировать самих себя в период расцвета. При этом Пушков указал на то, что накопившиеся в Америке противоречия лишили страну способности к внешнему расширению и внутренней амортизации, а акции, подобные "саммиту за демократию", являются этому подтверждением.