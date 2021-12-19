Пушков назвал "саммит за демократию" попыткой США противостоять России и Китаю
По его словам, накопившиеся в стране противоречия лишили её способности к внешнему расширению и внутренней амортизации.
Сенатор Алексей Пушков. © ТАСС / Новодережкин Антон
"Саммит за демократию", организованный властями США, — это один из способов страны противостоять конкурирующим ей России и Китаю. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.
"Американская система пытается мобилизовать остаточные политические ресурсы в попытке остановить рост или противодействие других — конкурирующих или противодействующих ей систем в лице Китая и России", — написал Пушков в своём телеграм-канале.
По его словам, США пытаются имитировать самих себя в период расцвета. При этом Пушков указал на то, что накопившиеся в Америке противоречия лишили страну способности к внешнему расширению и внутренней амортизации, а акции, подобные "саммиту за демократию", являются этому подтверждением.
Ранее Лайф рассказывал, что послы РФ и КНР жёстко осудили американский "саммит за демократию". Анатолий Антонов и Цинь Ган подчеркнули, что демократия — универсальное право всех народов, а не прерогатива одной или нескольких стран.
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