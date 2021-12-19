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Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны на следующей неделе

Также в четверг, 23 декабря, в "Манеже" состоится большая пресс-конференция президента.

19 декабря, 11:47
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует приехать на коллегию Министерства обороны, сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Уточняется, что глава государства на следующей неделе проведёт совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Также в четверг, 23 декабря, в 12:00 состоится большая пресс-конференция президента: в связи с пандемией коронавируса в этом году принято решение сократить количество участников до 500 и увеличить площадь помещения.

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Ранее Путин предложил провести форум гражданских проектов в начале 2022 года. Глава государства также упомянул программы АСИ, которые связаны с профессиональной подготовкой кадров, просветительской деятельностью и дополнительным образованием.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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