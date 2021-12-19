Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны на следующей неделе

Уточняется, что глава государства на следующей неделе проведёт совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию. Также в четверг, 23 декабря, в 12:00 состоится большая пресс-конференция президента: в связи с пандемией коронавируса в этом году принято решение сократить количество участников до 500 и увеличить площадь помещения.