Пиротехник Алексеев рассказал, как не надо запускать фейерверки

Пиротехник Игорь Алексеев рассказал, как правильно выбрать фейерверки к Новому году и не пострадать при их запуске. В беседе с телеканалом "Звезда" он напомнил, что использовать пиротехнические средства лучше в специально отведённых местах и в трезвом состоянии.

"В Москве есть специально отведённые места для запусков фейерверков. Пункт № 1: на трезвую голову. То есть в нужном месте, в нужном состоянии", — назвал пиротехник главные правила запуска салюта.

Ни в коем случае не нужно заглядывать в "стволы" стреляющих фейерверков, отметил эксперт. Крепить их следует надёжно на плоской, ровной и твёрдой поверхности, чтобы они не перевернулись. Если это ракета, то лучше не привязывать её за хвост, иначе она улетит вместе с ним. При этом надо прочно крепить стартовую площадку — трубочку, которая идёт в комплекте с ней.

Алексеев также добавил, что не следует носить петарды в кармане. Многие из них могут зажечься от соприкосновения и "тёрки" с материалом. Если они сработают в кармане и вы не успеете их вытащить, то будут серьёзные травмы. Кроме того, специалист отметил, что внутри помещения нельзя использовать ничего, кроме бенгальских огней или настольных "фонтанов". Также он предупредил об опасности запуска пиротехники с балкона.

"Дома — это только бенгальские огни. Вся пиротехника — это условно безопасная вещь: если вы пользуетесь инструкцией, то это безопасно. Шаг в сторону — сразу опасно. Бенгальские огни, настольные "фонтаны" есть. Ни в коем случае нельзя тушить настольные "фонтаны" и вообще пиротехнику тушить нельзя: может всё пойти не так. Будет не лучше, а хуже", — пояснил Алексеев.

Пиротехник рассказал, что будет в случае, если взять настольный "фонтан" и заткнуть ему сопло. По его словам, в итоге давление и температура возрастает, скорость реакции идёт в геометрической прогрессии, и может даже оторвать руку. Поэтому следует использовать такие пиротехнические средства строго по инструкции.

Кроме того, не стоит запускать и кидать что-либо вниз с балконов. Свободно падающее тело может отклониться в сторону, и то, что вы сбросили сверху, может влететь кому-то в окно, даже если нет ветра, объяснил эксперт. Также нельзя стрелять с балкона. Алексеев отметил, что никакие фейерверки там надёжно не закрепить, а с рук их использовать нельзя.