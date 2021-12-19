Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на Кубке мира
Наши спортсмены совсем немного уступили на финише двум командам из Норвегии.
© ТАСС / ЕРА / GIAN EHRENZELLER
Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
Победу праздновала вторая норвежская команда в составе Томаса Ларсена и Эвена Нортуга, вторая строчка у их же соотечественников — Синдре Бьёрнестада Скара и Ховара Тёугбёля. Добавим, что отставание наших спортсменов от победителей составило меньше одной секунды.
Ранее Лайф сообщал, что Глеб Ретивых занял шестое место в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
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