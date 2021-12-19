Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на Кубке мира

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Победу праздновала вторая норвежская команда в составе Томаса Ларсена и Эвена Нортуга, вторая строчка у их же соотечественников — Синдре Бьёрнестада Скара и Ховара Тёугбёля. Добавим, что отставание наших спортсменов от победителей составило меньше одной секунды.