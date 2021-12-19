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Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на Кубке мира

Наши спортсмены совсем немного уступили на финише двум командам из Норвегии.

19 декабря, 12:08

© ТАСС / ЕРА / GIAN EHRENZELLER

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых заняли третье место в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Победу праздновала вторая норвежская команда в составе Томаса Ларсена и Эвена Нортуга, вторая строчка у их же соотечественников — Синдре Бьёрнестада Скара и Ховара Тёугбёля. Добавим, что отставание наших спортсменов от победителей составило меньше одной секунды.

Лыжник Ретивых занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Лыжник Ретивых занял шестое место в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Ранее Лайф сообщал, что Глеб Ретивых занял шестое место в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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