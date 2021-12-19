Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинацию препаратом "Спутник V" можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз.

"Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником". <…> Абсолютно чётко вы сказали, бесконечное количество раз", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".