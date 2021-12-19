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Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V"

По его словам, прививаться данным компонентом можно через каждые полгода.

19 декабря, 12:14
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинацию препаратом "Спутник V" можно проводить каждые полгода бесконечное количество раз.

"Каждые полгода можно ревакцинироваться "Спутником". <…> Абсолютно чётко вы сказали, бесконечное количество раз", — сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

А ранее Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона".

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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