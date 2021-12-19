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Песков заявил, что большинство сотрудников Кремля имеют иммунитет к ковиду

По словам пресс-секретаря, некоторые работники уже успели и переболеть, и сделать прививку.

19 декабря, 12:15

© Pixabay

Большинство сотрудников Администрации Президента РФ имеют иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"Подавляющее большинство, конечно, уже или переболели, или вакцинировались, или сделали и то, и другое", — сообщил представитель Кремля.

Он также отметил, что некоторые из молодых сотрудников аппарата не хотели делать прививку, однако они видели, сколько людей вокруг тяжело переносят заболевание, и в итоге проходили вакцинацию.

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Ранее вирусолог Георгий Базыкин спрогнозировал сроки распространения "омикрона" в России. При этом, по словам специалиста, вопрос о дальнейших перспективах существования с вирусом состоит из двух других.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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