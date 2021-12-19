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Попова рассказала о пациенте, пролежавшем с ковидом в больнице 80 дней

Больной никого не заразил, но страдал от того, что никак не мог выписаться из стационара.

19 декабря, 12:24
<p>© Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

© Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В России зафиксирован случай коронавируса, длившийся у пациента более 80 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" в эфире телеканала "Россия-1".

"У нас был случай больше 80 дней наблюдения, пациент не заражал других, этот пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее в России зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от ковида. А общее количество выздоровевших от вируса пациентов возросло до 8 984 921 человека.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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