Попова рассказала о пациенте, пролежавшем с ковидом в больнице 80 дней

В России зафиксирован случай коронавируса, длившийся у пациента более 80 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" в эфире телеканала "Россия-1".

"У нас был случай больше 80 дней наблюдения, пациент не заражал других, этот пациент страдал от того, что его не могли выписать из стационара, он вынужден был столько времени там провести", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.