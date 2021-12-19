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Вакцинацию от ковида первым компонентом прошли более 62% пожилых россиян

Ранее Лайф сообщал, что полный цикл прививки от инфекции в стране провели уже 67 миллионов раз.

19 декабря, 12:26
<p>© ТАСС / Фадеичев Сергей</p>

© ТАСС / Фадеичев Сергей

Более 62% жителей России в возрасте старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в документальном фильме "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1" рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, — это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра", — сказал министр.

Мурашко: В России от ковида привилось более 80% сотрудников госучреждений

Мурашко: В России от ковида привилось более 80% сотрудников госучреждений

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в России вакцинацию от коронавируса полного цикла провели уже более 67 миллионов раз.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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