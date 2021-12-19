Вакцинацию от ковида первым компонентом прошли более 62% пожилых россиян

Более 62% жителей России в возрасте старше 60 лет получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом в документальном фильме "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1" рассказал глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

"Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, — это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра", — сказал министр.