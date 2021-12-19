Три знака зодиака, с которыми женщинам приходится труднее всего

С некоторыми мужчинами тяжело находиться рядом из-за их непримиримого характера. Но зачастую такие сложности не обусловлены индивидуальными особенностями человека, а присущи его знаку зодиака. Астрологи рассказали, от каких представителей сильного пола стоит держаться подальше, если вы не хотите никого спасать.

Рак

Этот знак зодиака — рекордсмен по количеству тараканов в голове. С одной стороны, Рак хочет крепкую семью, с другой — брать ответственность за неё он совершенно не желает. Все проблемы за него должна решать вторая половина, вот только и внимание ему она уделять должна в избытке. Иначе такие кавалеры сразу становятся подозрительными и уверенными в измене, о чём они не прочь сообщить в очередном скандале, выматывая всем нервы и превращаясь в деспотов.

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Козерог

Козерог женат на своей работе, и всё остальное в его жизни занимает второе место. Выбирать друзей и пару себе такой мужчина будет исходя из их полезности и удобства. Окружающие должны освобождать Козерога от лишних хлопот и увеличивать пригодное для карьеры время, а если они начинают требовать внимания и участия в проблемах — начинаются конфликты. Козерог хочет контролировать всё, а потому малейшее отступление от плана вызывает с его стороны приступы тирании.

Водолей