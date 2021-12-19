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Главврач Лысенко предупредила о потере слуха после коронавируса

Переболевшие инфекцией пациенты также могут находиться в отвратительном состоянии, когда им всё время пахнет тухлым.

19 декабря, 13:47

© Pixabay

В Москве зафиксированы случаи, когда перенёсшие коронавирус имели нарушения слуха, зрения и долго не могли восстановить обоняние. А некоторые мужчины и женщины полностью облысели из-за ковида. Часто с названными последствиями сталкиваются те, кто прошёл через реанимацию, рассказала главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"У нас есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние, у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку всё время пахнет тухлым или каким-то сгнившим", — рассказала врач.

Лысенко резко высказалась в адрес антипрививочников и сказала, что распространяемые в Сети фейки о вакцинации не имеют никакой научной основы, тогда как последствия ковида вполне реальны.

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Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что победить пандемию и прекратить смертность от ковида можно всего за шесть месяцев. Для этого нужно, чтобы у 70–75% населения сформировался иммунитет к инфекции. Сделать это можно только путём тотальной вакцинации. Сегодня в самой уязвимой категории людей возрастом старше 60 лет привитых насчитывается чуть более 62%. Всего, по данным Минздрава, первым компонентом вакцины от ковида в России привито 75,8 миллиона человек, полностью вакцинировано 69,4 миллиона.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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