Главврач Лысенко предупредила о потере слуха после коронавируса

В Москве зафиксированы случаи, когда перенёсшие коронавирус имели нарушения слуха, зрения и долго не могли восстановить обоняние. А некоторые мужчины и женщины полностью облысели из-за ковида. Часто с названными последствиями сталкиваются те, кто прошёл через реанимацию, рассказала главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"У нас есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние, у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку всё время пахнет тухлым или каким-то сгнившим", — рассказала врач.

Лысенко резко высказалась в адрес антипрививочников и сказала, что распространяемые в Сети фейки о вакцинации не имеют никакой научной основы, тогда как последствия ковида вполне реальны.