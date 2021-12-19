Попова ответила на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации от ковида

Россия обратилась к опыту других стран в вопросе взимания штрафов с тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, но при этом не имеет медицинского отвода. Но главное, что предстоит выяснить, будет ли такая мера способствовать увеличению числа привитых, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — отметила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия-1".