Попова ответила на вопрос о штрафах за отказ от вакцинации от ковида
Глава Роспотребнадзора не исключает вероятности введения таких мер.
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Россия обратилась к опыту других стран в вопросе взимания штрафов с тех, кто не желает вакцинироваться от коронавируса, но при этом не имеет медицинского отвода. Но главное, что предстоит выяснить, будет ли такая мера способствовать увеличению числа привитых, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый", — отметила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия-1".
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что Россия ещё не вышла из четвёртой волны ковида. Он добавил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации необходимо своевременное введение ограничительных мер и продолжение вакцинации. Глава Минздрава также призвал россиян отметить Новый год с семьёй и ограниченным количеством алкоголя. В беседе с корреспондентом Лайфа министр признался, что сам планирует следовать именно такому сценарию праздника.
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