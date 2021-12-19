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Гинцбург рассказал об испытаниях препарата от ковида "Фтортиазинон"

А в январе российские учёные намерены приступить к клиническим исследованиям лекарства на основе коктейля антител.

19 декабря, 12:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о проведении второй фазы клинических исследований препарата от коронавируса "Фтортиазинон". Об этом он сообщил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона"

Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона"

"И третий препарат — он уже получил название "Фтортиазинон" он сейчас проходит вторую стадию клинических испытаний совместно с нами в больницах, которые здесь находятся", — сказал Гинцбург.

Он также сообщил, что 5–10 января российские учёные намерены приступить к клиническим испытаниям препарата от ковида на основе коктейля моноклональных антител, который с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус.

Ранее Гинцбург рассказал, сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V". По его словам, прививаться данным компонентом можно через каждые полгода.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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