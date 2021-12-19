Гинцбург рассказал об испытаниях препарата от ковида "Фтортиазинон"

Директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о проведении второй фазы клинических исследований препарата от коронавируса "Фтортиазинон". Об этом он сообщил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

"И третий препарат — он уже получил название "Фтортиазинон" — он сейчас проходит вторую стадию клинических испытаний совместно с нами в больницах, которые здесь находятся", — сказал Гинцбург.

Он также сообщил, что 5–10 января российские учёные намерены приступить к клиническим испытаниям препарата от ковида на основе коктейля моноклональных антител, который с высочайшей эффективностью и специфичностью должен нейтрализовать вирус.