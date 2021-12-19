Гинцбург: Пандемия закончится, когда у 70–75% населения будет иммунитет к ковиду

В России пандемия коронавируса закончится тогда, когда у 70–75% населения будет иммунитет к инфекции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"А это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом", — добавил он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".