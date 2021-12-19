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Гинцбург: Пандемия закончится, когда у 70–75% населения будет иммунитет к ковиду

По словам академика, этого можно добиться, только если в течение шести месяцев все россияне пройдут курс вакцинации.

19 декабря, 12:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России пандемия коронавируса закончится тогда, когда у 70–75% населения будет иммунитет к инфекции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"А это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом", — добавил он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

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Ранее Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона". По мнению специалистов, схема вакцинации двухкомпонентным препаратом и бустером через полгода полностью обеспечивает защиту от южноафриканского варианта ковида.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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