Гинцбург: Пандемия закончится, когда у 70–75% населения будет иммунитет к ковиду
По словам академика, этого можно добиться, только если в течение шести месяцев все россияне пройдут курс вакцинации.
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В России пандемия коронавируса закончится тогда, когда у 70–75% населения будет иммунитет к инфекции, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"А это можно сделать, если в течение шести месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом", — добавил он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".
Ранее Гинцбург рассказал об уровне защиты "Спутника V" и "Спутника лайт" от "дельты" и "омикрона". По мнению специалистов, схема вакцинации двухкомпонентным препаратом и бустером через полгода полностью обеспечивает защиту от южноафриканского варианта ковида.
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